Inter in ansia, l’infortunio di Correa è preoccupante: i tempi di recupero

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara per i prossimi importanti appuntamenti, in grado di decidere la stagione. La squadra continua la preparazione in vista dello scontro Champions League contro l’Atalanta, poi la trasferta di Torino e la finale di Champions League contro il Manchester City.

E’ sempre più a rischio la presenza di Joaquin Correa, l’argentino si è fermato a causa di un infortunio. “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. L’ex Lazio rischia 15 giorni di stop e la presenza in finale di Champions è in dubbio.