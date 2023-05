Kyle Walker snobba il Milan e firma per un’altra squadra di Serie A

CalcioWeb

Il Napoli continua a festeggiare la vittoria dello scudetto, nel frattempo le altre squadre iniziano a muoversi sul fronte calciomento con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più alla squadra di Luciano Spalletti. La stagione degli azzurri è stata strepitosa e al momento sono di un livello superiore alle rivali. La situazione potrebbe ribaltarsi già in estate, tante squadre si sono già messe in fila per assicurarsi le prestazioni dei campioni del Napoli: da Kvara a Osimhen, da Kim a Lobotka, senza dimenticare i meriti dell’allenatore Spalletti.

Le altre squadre del campionato di Serie A non sono state in grado di tenere il passo della squadra di Spalletti, il rendimento di Juventus, Milan, Inter e Roma è stato troppo altalenante. Le dirigenze sono già in contatto per anticipare i tempi in vista della prossima stagione ed un calciatore destinato al trasferimento in Italia è Kyle Walker.

La nuova squadra in Italia di Kyle Walker

Kyle Walker non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore di livello internazionale ancora in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato in Europa. E’ un terzino destro, bravo in entrambe le fasi del gioco e in grado di adattarsi anche in posizioni di centrale difensiva. E’ un classe 1990, inglese di origini giamaicane. Attualmente gioca al Manchester City ed è in scadenza nel 2024, la decisione del club inglese è stata quella di cederlo a giugno per incassare circa 10 milioni euro.

Continuano a circolare notizie sul possibile trasferimento al Milan, al momento non si registrano conferme. Sono andati in scena, invece, contatti con la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di almeno due terzini considerando le partenze certe di Cuadrado e De Sciglio.

L’idea stuzzica molto il calciatore, la Juventus è ancora un club di altissimo livello nonostante le ultime stagioni deludenti in Italia e in Europa.