Guardiola aveva previsto tutto, il retroscena di Ferdinand: “mi ha scritto…”

Il Manchester City ha ottenuto una vittoria schiacciante sul Real Madrid nella semifinale di ritorno della Champions League, sconfiggendo gli spagnoli con un netto 4-0. Ma ciò che rende questa vittoria ancora più sorprendente è la previsione di Pep Guardiola, che ha condiviso la sua fiducia in merito all’esito della gara con l’ex difensore inglese Rio Ferdinand poco prima della partita.

Secondo quanto rivelato da Ferdinand durante un’intervista a BT Sport, Guardiola gli aveva inviato un messaggio carico di fiducia poche ore prima dell’incontro. Ferdinand ha raccontato: “Pep Guardiola mi ha mandato un messaggio dopo che gli avevo augurato buona fortuna. Mi ha detto: ‘ascolta, credimi, li abbiamo battuti due anni fa e li batteremo ancora. Credimi’“. L’ex difensore ha risposto con speranza: “Ti credo, spero che tu lo faccia“.

Il messaggio di Guardiola dimostra la sua fiducia nella squadra e la convinzione che il Manchester City avrebbe potuto battere il Real Madrid nonostante l’1-1 dell’andata e la sconfitta della scorsa edizione della Champions. Il Manchester City ha dimostrato di essere una squadra formidabile, capace di giocare un calcio di altissimo livello. Con quattro gol all’attivo, i ‘Citizens’ hanno dominato la partita, mettendo in mostra la loro abilità tecnica e la coesione di squadra. La vittoria contro una squadra di calibro come il Real Madrid conferma la forza e l’ambizione del Manchester City che, oggi come non mai, sa di poter vincere la sua prima Champions League.