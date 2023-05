Manovre stipendi, la Juventus patteggia: in quale stagione sarà penalizzata?

CalcioWeb

All’indomani di Juventus-Milan, gara che sancisce definitivamente l’impossibilità per i bianconeri di raggiungere la zona Champions League, arriva una svolta importantissima dal punto di vista legale. È risaputo come nella stagione attuale la Juventus giochi due campionati paralleli, uno in campo e l’altro nelle aule di tribunale. Se dal primo processo, quello legato alle plusvalenze, è arrivata una penalizzazione di 10 punti in classifica, restava ancora aperto il secondo filone delle indagini, quello legato alle “Manovre stipendi“.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, i bianconeri hanno trovato, in giornata, l’accordo per il patteggiamento. Il processo previsto per il 15 giugno è stato dunque anticipato alla giornata di domani. La Juventus subirà un’ulteriore penalizzazione in classifica che verrà inflitta nella stagione attuale, rinunciando definitivamente alle coppe ma potendo ripartire dalla prossima annata dallo 0 in classifica, come tutte le altre 19 squadre di Serie A.

Il patteggiamento

La Juventus, per farla breve, ha rinunciato a difendersi cercando un accordo su una penalizzazione più ‘morbida’. Secondo la ‘Rosea’ è possibile che ai bianconeri vengano tolti pochi punti (2?) per negare l’eventuale Europa League (ma non la Conference a questo punto) e il resto venga tramutato in multa.