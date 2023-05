Messi regala il titolo al Psg! In festa anche il Benfica, è campione di Portogallo

CalcioWeb

Sono arrivati altri due verdetti: il Benfica e il Psg sono campioni, rispettivamente del campionato portoghese e di quello francese. Vittoria decisiva per il Benfica davanti al pubblico amico contro il Santa Clara con il risultato di 3-0. Sconfitta e delusione per il Porto, con lo stesso risultato contro il Guimaraes. E’ il 38° titolo per il Benfica.

Trionfo anche per il Psg, è l’11° successo della sua storia. Decisivo il pareggio in trasferta contro lo Strasburgo, 1-1 il risultato finale. La squadra di Galtier passa in vantaggio con Messi, è della ‘Pulce’ il gol del titolo. E’ Gameiro a siglare il definitivo 1-1. Vittoria del sorprendente Lens contro l’Ajaccio, ma non basta a rinviare la festa del Psg.