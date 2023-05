Milan-Inter, tra Zhang e Cardinale è gelo: cosa è successo in tribuna

CalcioWeb

Nel day after di Milan-Inter di Champions League si fanno i conti. I rossoneri devono rimettere insieme i cocci dopo la sconfitta e pensare a una strategia per il ritorno; i nerazzurri festeggiano il successo che avvicina la finale di Champions League, ma hanno l’obbligo di restare concentrati in vista del ritorno.

“Non è finita, ragazzi. Ora mettiamo la testa sul Sassuolo, poi pensiamo al ritorno“, il messaggio di Steven Zhang ai giocatori riportato da “La Gazzetta dello Sport”. Il presidente dell’Inter, in caso di qualificazione in finale, pagherà 2 milioni di euro alla rosa per il raggiungimento dell’importante traguardo.

E a proposito di presidenti, ieri in tribuna è stato notato una certa freddezza nei rapporti fra i vertici delle due società. Secondo la “Rosea”, Steven Zhang e Gerry Cardinale si sono completamente ignorati in tribuna. Niente convenevoli nè saluti di rito. La tensione dell’Euroderby? Possibile. Chissà se al ritorno i due presidenti si stringeranno la mano.