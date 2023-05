Milan-Inter, le ultime sull’infortunio Leao: la decisione di Pioli

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa per il match tra Milan e Inter, semifinale d’andata di Champions League. Le squadre di Milano sono reduci dalle belle vittorie nel campionato di Serie A rispettivamente contro Lazio e Roma e la corsa ai tre posti alle spalle del Napoli è sempre più entusiasmante.

Inter e Milan si giocano una stagione e le ultime notizie rischiano di condizionare il rendimento della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri continuano a fare i conti con l’infortunio di Leao, il portoghese si è fermato nella sfida contro i biancocelesti riportando una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Leao è arrivato nell’hotel del Milan e ha raggiunto i compagni in ritiro. Secondo le ultime notizie l’attaccante non dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida di oggi contro i nerazzurri. Il tecnico ha deciso di non rischiare e risparmiare il portoghese per la partita di ritorno.