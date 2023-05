“Il Milan non vince nemmeno se…”: la sentenza di Cassano fa tremare l’Inter

CalcioWeb

Antonio Cassano non è esattamente un mago dei pronostici. La maggior parte delle volte che l’ex calciatore di Bari Vecchia si lancia in una previsione, infatti, accade l’opposto. E ormai la situazione è risaputa, tanto che lo stesso Cassano ammette che spesso succede il contrario di quanto aveva pronosticato.

I tifosi dell’Inter sono quindi avvertiti. In vista della semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e Milan, infatti, l’ex di entrambe le squadre, nel consueto appuntamento della BoboTv su Twitch, ha pronosticato un facile passaggio del turno dei nerazzurri. “L’Inter deve giocare in 7 per far vincere il Milan, devono essere della Primavera e i rossoneri rischiano di non farcela. – ha dichiarato Cassano – Con o senza Leao sono troppo inferiori, si appoggiano ad un giocatore che non è Messi o Ronaldo e trascina gli altri. L’Inter deve fare una catastrofe e deve giocare in 7. Io penso che dopo ciò che è successo all’andata e i due gol di differenza è quasi impossibile“.

Per poi rincarare la dose: “la partita di La Spezia ci dice quanto sta male il Milan, per me non ci sono possibilità. C’è una differenza abissale tra Inter e Milan: i due gol di vantaggio, lo stato di forma, i giocatori recuperati tra cui Lukaku, ci sono tutte le condizioni per rendere l’impresa del Milan impossibile“.

Inutile dire che, nonostante lo 0-2 dell’andata, i tifosi dell’Inter hanno iniziato a fare gli scongiuri e sui social è diventato virale l’hashtag: #ComplimentialMilan (per il passaggio del turno).