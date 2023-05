Milan, Tapiro d’Oro a Pioli: “l’unico premio che vincerà quest’anno”

CalcioWeb

E’ ancora altissima la delusione in casa Milan, la squadra di Stefano Pioli è stata eliminata in semifinale di Champions League contro l’Inter. La sfida di ritorno si è conclusa sul risultato di 1-0 ed il gol è stato realizzato da Lautaro Martinez. La stagione dei rossoneri rischia di diventare fallimentare e il pericolo è quello di fallire anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Il premio di consolazione per Stefano Pioli è amaro, l’allenatore del Milan è stato intercettato da ‘Striscia la Notizia’ per la consegna del ‘Tapiro d’Oro’. “Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?”, le dichiarazioni pungenti di Valerio Staffelli. “Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male”, la risposta dell’allenatore del Milan.