La MLS silura Bernardeschi: l’ex Juventus si consola e torna in Serie A

E’ un periodo nerissimo per Federico Bernardeschi, calciatore ex Juventus e Fiorentina attualmente al Toronto. Dopo una prima stagione di ambientamento, l’attaccante italiano non è riuscito ad imporsi e la situazione è diventata sempre più delicata, sia dal punto di vista tecnico che ambientale. La squadra è in crisi nera, occupa l’ultimo posto in classifica ed i calciatori italiani sono finiti nel mirino.

In 13 partite il Toronto ha collezionato appena 13 punti con appena 13 gol fatti e 17 subiti. La vetta della classifica è distante addirittura 14 punti e le prospettive per il futuro non sono buone. Arrivati in MLS come colpi da novanta, Bernardeschi e Insigne non sono sempre riusciti a fare la differenza e la situazione è peggiorata dopo l’inizio di stagione. I tifosi hanno iniziato la contestazione e in testa alle critiche sono finiti i due calciatori italiani.

Federico Bernardeschi è un calciatore italiano classe 1994, tatticamente è stato considerato un vero e proprio jolly per la sua capacità di disimpegnarsi in diverse posizioni dell’attacco, soprattutto esterno a destra e a sinistra. All’occorrenza può giocare in zona esterna di centrocampo e addirittura da mezzala. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, la prima vera esperienza è stata al Crotone. Si dimostra subito un calciatore di talento e torna in viola, da protagonista. La vera consacrazione si registra alla Juventus, l’esperienza in bianconero è comunque dai due volti ma nel complesso positiva. Nel 2022 passa in MLS, al Toronto.

Bernardeschi verso il ritorno in Serie A

Bernardeschi è legato al Toronto dal contratto fino al 2026, a cifre comunque importanti. Il club sembra intenzionato ad un ridimensionamento e la cessione dei big è sempre più probabile, soprattutto i calciatori con gli ingaggi più alti. L’ex Juventus è ancora in grado di fare la differenza in Serie A e una pista interessante porta al Bologna.

Il club rossoblu, infatti, è alla ricerca del sostituto di Riccardo Orsolini, sempre più corteggiato da Lazio e Fiorentina. Il Bologna valuta il calciatore circa 10 milioni di euro ed una parte potrebbe essere reinvestita per garantire l’ingaggio di Federico Bernardeschi, un calciatore di sicuro valore.