Montella decolla, l’Aeroplanino torna in Italia: l’incastro in Serie A

CalcioWeb

Vincenzo Montella si è rilanciato, il rendimento dell’allenatore italiano all’Adana Demirspor è stato di altissimo livello. La squadra è reduce da cinque vittorie consecutive nel campionato turco e attualmente occupa la quarta posizione. Il rendimento della squadra è migliorato tanto durante la stagione, in particolar modo in attacco. Il reparto avanzato dell’Adana è il terzo di tutto il campionato, solo le prime due hanno fatto meglio. Anche la difesa è la quarta per gol subiti.

Vincenzo Montella è reduce da esperienze altalenanti nel campionato di Serie A e il ritorno in Italia già dalla prossima stagione è molto probabile. E’ stato un ottimo calciatore, di ruolo attaccante. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma, Fulham. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore e il percorso è stato dai due volti: dalla Roma al Catania, dalla Fiorentina alla Sampdoria, dal Milan al Siviglia. Attualmente guida l’Adana Demirspor e sono in corso valutazioni sul futuro, l’addio al campionato turco è molto probabile.

La nuova squadra di Vincenzo Montella

Vincenzo Montella è ancora un allenatore in grado di dare tanto al calcio italiano ed è in lizza per il ritorno nel campionato di Serie A. E’ destinato ad aprirsi un vero e proprio incastro in grado di coinvolgere due squadre. L’ago della bilancia è rappresentato da Raffaele Palladino. L’ex calciatore del Genoa è stato protagonista di un rendimento eccezionale sulla panchina del Monza ed è considerato un allenatore emergente. E’ già finito nel mirino delle big e non è escluso l’addio al termine della stagione.

Il Monza inizia a tutelarsi ed il nome in pole per il sostituto è quello di Alessio Dionisi, nel mirino anche di altre squadre. E il Sassuolo? Potrebbe consolarsi con l’arrivo di Vincenzo Montella, un vecchio pupillo del club neroverde. L’Aeroplanino è pronto a decollare, il ritorno in Serie A è più di un’idea…