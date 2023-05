Playoff Serie B, il Sudtirol sogna: 1-0 al Bari, gol fondamentale per il ritorno

CalcioWeb

Il Sudtirol si ripete. Dopo aver battuto la Reggina nel turno precedente, grazie a un gol arrivato in pieno recupero, la formazione di Bisoli supera anche il Bari, nella gara d’andata della semifinale Playoff di Serie C, con un col nell’extratime.

Nel primo tempo tanto agonismo ma non molte occasioni. Poluzzi risponde presente su un tiro a giro di Cheddira. Più scoppiettante il secondo tempo. Mazzocchi impegna Caprile in rovesciata, ma il portiere del Bari risponde presente. Cheddira sfiora il palo, lo stesso fa successivamente ancora Mazzocchi da posizione invitante.

Quando la gara sembra essere avviata verso lo 0-0, il Sudtirol colpisce ancora nel recupero: cross dalla sinistra sul quale svetta la testa di Rover che segna un gol importantissimo in vista del ritorno. Con il successo per 1-0, infatti, il Sudtirol può contare su 2 risultati su 3 in vista del rematch al San Nicola di Bari.