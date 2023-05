Gestacci e non solo, il padre di Haaland scortato fuori dallo stadio

CalcioWeb

La prima semifinale di Champions League è terminata in parità: 1-1 al Bernabeu nell’andata tra Real Madrid e Manchester City, in un match che non ha tradito le aspettative regalando spettacolo e anche un po’ di tensione.

Tensione che non è stata circoscritta al campo da gioco e ai calciatori, ma anche in tribuna, dove il padre di Erling Haaland è stato ricoperto di fischi, insulti e cori dopo alcuni gesti discutibili.

Circolano infatti diverse immagini dell’uomo che ha inveito contro i tifosi del Real Madrid ed è stato scortato fuori dallo stadio. Il padre dell’attaccante norvegese ha fatto il gesto dell’ombrello ai tifosi del Real vicini al box dal quale lui seguiva la partita e avrebbe anche lanciato loro del cibo, delle noccioline. I fatti si sono verificati all’inizio della seconda frazione di gioco e gli addetti alla sicurezza sono stati costretti ad evacuare il box dove si trovava.

Qualche ora fa, Alf-Inge si è spiegato sui social, dove non scriveva da quattro mesi: “Ok. RM non era contento che stessimo celebrando il goal di KDB. Inoltre, ci siamo dovuti spostare perché i tifosi di RM non erano contenti dell’1-1″, ha scritto.