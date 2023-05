Serie A, pioggia di squalifiche: 5 calciatori, 8 ammende e caso Vlahovic

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 34ª giornata del campionato di Serie A. Continua la festa del Napoli per la vittoria del terzo scudetto della sua storia, la sfida contro la Fiorentina si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Osimhen su calcio di rigore. In zona Champions League bella vittoria della Juventus sul campo dell’Atalanta con gol di Iling e Vlahovic.

Ottimo rendimento delle squadre di Milano per la qualificazione in Champions League, il Milan ha avuto la meglio della Lazio e l’Inter della Roma. In zona salvezza successo importantissimo della Cremonese contro lo Spezia e colpo dell’Hellas Verona sul campo del Lecce. A completare le vittorie casalinghe di Empoli e Udinese contro Salernitana e Sampdoria ed i pareggi in Sassuolo-Bologna e Torino-Monza.

Gli squalificati in Serie A

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic;

delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRONN Dylan Daniel Mahmoud (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEDERSEN Joakim Maehle (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

POSCH Stefan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THIAW Malick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.