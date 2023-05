Serie A, i provvedimenti: squalificati 7 calciatori per l’ultima giornata!

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Bologna, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Inter e Milan si confermano in zona Champions League dopo i successi contro Atalanta e Juventus. Vittoria della Lazio contro la Cremonese e della Fiorentina contro la Roma.

Il Lecce è ufficialmente salvo grazie al successo sul campo del Monza. Blitz del Torino sul campo dello Spezia. Pareggio tra Sampdoria e Sassuolo e in Verona-Empoli.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Giulio (Monza): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato ad alta voce in maniera irrispettosa l’operato arbitrale.

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIJOL Jaka (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KIM Minjae (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRINDADE DE VILHENA Tonny Emilio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI PASQUALE Massimo (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

e) MEDICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GORI Niccolo’ (Fiorentina): per avere, al 43° del secondo tempo, con fare intimidatorio, rivolto un epiteto insultante al Quarto Ufficiale.