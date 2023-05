Serie B, mano pesantissima: squalificati 11 calciatori e 3 allenatori

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 35ª giornata del campionato di Serie B. Continua la grande festa in casa Frosinone, la squadra di Grosso è ufficialmente in Serie A dopo la grande vittoria contro la Reggina. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 e gli amaranto non sono stati in grado di portare a casa un risultato positivo. Il big match tra Sudtirol e Genoa si è concluso in pareggio.

In zona playoff lo scatto più importante è stato effettuato dal Cagliari, in grado di vincere dal pubblico amico contro la Ternana mentre non sono andate oltre il pareggio il Parma contro il Benevento e il Palermo con il Como. L’Ascoli rientra in corsa dopo il successo con il Pisa, in zona salvezza tre punti fondamentali del Brescia nello scontro con il Cosenza.

Serie B, i provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al 9° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PISA per avere, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DIAKITE Salim (Ternana): per avere, al 49° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COBBAUT Elias (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DI SERIO Giuseppe (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARENA Matteo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BOTTEGHIN Eric Fernando (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DOSSENA Alberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GLIK Kamil (Benevento): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PARIGINI Vittorio (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SVOBODA Michael (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

GILARDINO Alberto (Genoa): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal un Assistente e dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BISOLI Pier Paolo (Sudtirol): per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento all’uscita dal terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente e dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

INZAGHI Filippo (Reggina): per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un’espressione ingiuriosa.