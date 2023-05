Serie B, le stangate: squalificati 12 calciatori, un allenatore e un dirigente

CalcioWeb

Sono arrivate le stangate del giudice sportivo dopo l’ultima giornata del campionato di Serie B. E’ arrivata un’altra ufficialità: il Genoa vola in massima categoria. Il rendimento della squadra di Gilardino è stato di altissimo livello, la promozione in Serie A è più che meritata. Il Bari non è andato oltre il pareggio contro il Modena, 1-1 il risultato finale. Spettacolo in trasferta del Cagliari contro il Perugia, la gara si è conclusa con un nettissimo 0-5.

Blitz in trasferta della Ternana contro il Sudtirol e del Frosinone contro il Pisa. Successi casalinghi di Palermo, Parma e Reggina rispettivamente contro Spal, Brescia e Como.

Serie B, gli squalificati

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio violento alla gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALTARE Giorgio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLLOCOLO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DONNARUMMA Daniele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JOHNSEN Dennis Torset (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

OLIVIERI Marco (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALATESTA Enricomaria (Como): per avere, al 49° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MICELI Sergio (Reggina): per avere, al 49° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.

e) MEDICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SORINO Nicola (Parma): per avere, al 29° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.