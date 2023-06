Benzema ha firmato un triennale da sogno: lo stipendio è faraonico

CalcioWeb

Karim Benzema è pronto per una nuova avventura. Il vincitore del pallone d’Oro ed ex Real Madrid, ha firmato per tre anni con l’Al-Ittihad dell’Arabia Saudita con sede a Gedda a partire dalla prossima stagione.

“Bwzema ha firmato un contratto per il suo trasferimento all’Al-Ittihad per un periodo di tre anni a partire dalla prossima stagione”, ha detto una fonte del club saudita. Il 35enne attaccante francese ha giocato la sua ultima partita con il Real domenica scorsa dopo 14 stagioni. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Lione ed è stato anche un protagonista della Nazionale francese.

Lo stipendio di Benzema

Benzema è uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio: in 14 stagioni con la maglia del Real Madrid ha vinto 11 trofei nazionali (4 Liga, 4 Supercoppa di Spagna, 3 Coppa di Spagna) e 14 titoli internazionali (5 Champions, 5 Mondiale per Club, 4 Supercoppa Europea).

Adesso è pronto per l’ultima esperienza della sua carriera e i dettagli del contratto con l’Al-Ittihad sono da capogiro: un biennale (con opzione per la terza stagione) da 200 milioni complessivi.