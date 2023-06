Benzema via dal Real: la nuova squadra lascia tutti a bocca aperta

CalcioWeb

Clamoroso colpo di scena sul calciomercato: è finita l’avventura al Real Madrid di Karim Benzema. Considerato uno degli attaccanti più forti al mondo e reduce dalla vittoria del pallone d’Oro, il francese è in scadenza di contratto e la decisione è stata quella del divorzio dai Blancos. E’ ancora un calciatore in grado di fare la differenza, tante squadre si sono già messe in fila per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante e un club è nettamente in vantaggio.

Karim Benzema è un attaccante francese classe 1987, si tratta di un centravanti in grado di fare reparto da solo e scambiare bene con i compagni. E’ in grado di giocare anche nel ruolo di seconda punta e come riferimento principale in un tridente. Si è dimostrato un grandissimo goleador con capacità anche nel gioco aereo, il suo punto di forza è proprio il fiuto per il gol.

Cresciuto nelle giovanili del Lione e poi in seconda squadra, la prima vera esperienza è stata proprio in prima squadra con il club francese. Dimostra subito una grande qualità dal punto di vista realizzativo e passa al Real Madrid. E’ l’esperienza della definitiva consacrazione, dal punto di vista personale e di squadra. Vince praticamente tutto, in Spagna e in Champions League confermandosi il principale punto di riferimento.

Il futuro di Benzema

Benzema è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sono state interrotte. E’ invece ai dettagli l’operazione per il trasferimento di Benzema in Arabia Saudita, all’Al Ittihad, la squadra reduce dalla vittoria del campionato. Sul tavolo cifre da capogiro: 100 milioni di euro in due anni e proposta irrinunciabile per il campione francese.

La Saudi Professional League si conferma un campionato sempre più competitivo e pieno di campioni. Dopo Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, sono destinate a chiudersi altre due operazioni clamorose: Messi all’Al Hilal e Benzema all’Al Ittihad.