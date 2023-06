Dramma nel calcio: attaccante ex Brescia stroncato da un infarto

CalcioWeb

Un dramma nel mondo del calcio, anche italiano. E’ morto Cedric Roussel, ex attaccante del Brescia. Aveva 45 anni e la causa è stata individuata in un infarto. A Brescia era stato una meteora: arrivato nel gennaio 2007 per rinforzare la squadra, giocò solo tre partite.

Attaccante d’area belga, nel corso della carriera è stato protagonista di buone esperienze e il punto più alto è stato raggiunto in Nazionale. Cresciuto nelle giovanili del La Louvière, il rendimento in prima squadra è stato di altissimo livello dal punto di vista realizzativo.

Poi le esperienze con Coventry City e Gent, nel 2001 il passaggio al Wolves. Nel corso della carriera ha indossato anche tante altre maglie: Mons, Genk, Rubin, Standard Liegi, Zulte Waregem e il ritorno al Mons. Poi altre avventure senza grosse soddisfazioni.