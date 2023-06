Empoli, tris di nomi per il dopo Vicario: c’è un profilo ben preciso

CalcioWeb

L’Empoli è pronta a mettere a segno un’altra grande cessione, la più costosa della sua storia. Tutto fatto per il trasferimento di Guglielmo Vicario al Tottenham, si attende solo l’ufficialità. Il club toscano lascerà andare uno dei migliori portieri della Serie A incassando, in cambio, circa 20 milioni.

Una cifra importantissima per le casse societarie, una parte della quale verrà investita per sostituire l’estremo difensore.

Tris di sostituti

L’identikit tracciato dall’Empoli sembra ben preciso: un portiere giovane, italiano e… che inizia per C. Sono tre i profili affiancati agli azzurri con maggior costanza nelle ultime ore. Il primo è quello di Alessio Cragno, in uscita dal Monza; il secondo è quello di Elia Caprile che tanto bene ha fatto nel Bari; il terzo è Marco Carnesecchi, portiere dell’U21 Italiana agli Europei, che dopo la buona stagione con la maglia della Cremonese è tornato all’Atalanta.