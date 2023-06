La festa del Napoli è scatenata: il body painting di Gleidy Ottavis | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il Napoli si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti dovrà vedersela contro la Sampdoria. La festa è partita dopo il pareggio sul campo dell’Udinese ed i tifosi azzurri sono pronti a rendere omaggio alla squadra per l’ultima volta.

E’ quasi tutto pronto per l’ultima partita della stagione davanti al pubblico amico, allo stadio ‘Maradona’ arriva la Sampdoria, già retrocessa in Serie B. La macchina organizzativa continua senza sosta con l’obiettivo di garantire la sicurezza e regalare una giornata di grande gioia ai tifosi azzurri.

Le tifose scatenate

Le tifose del Napoli continuano a scatenarsi. E’ prevista per domani la sfilata sexy di Paola Saulino, annunciata da tempo dall’influencer. Nel frattempo promessa mantenuta anche dall’influencer azzurra Gleidy Ottavis, in arte Blu doll.

La modella è stata protagonista di una sfilata per il centro storico, via Toledo e quartieri Spagnoli si sono colorati ancora di più di azzurro. Gleidy Ottavis è seguita da oltre 500 mila follower.

Il body painting, ad opera di Silvia Manco e Giovanna Greco è da capogiro, la modella indossa l’immagine di Pulcinella disegnato da Alessio Chiaiese e posando per gli scatti fotografici di Back Light studio di Fabio Crimaldi, Fabiana Privitera e dei suoi collaboratori.

