Il Foggia in finale playoff, la reazione di ‘Pio e Amedeo’: volano sedie | VIDEO

CalcioWeb

Continua il programma dei playoff di Serie C e le semifinali hanno regalato grandi sorprese. In particolar modo si è registrata l’eliminazione del Cesena e l’impresa del Lecco ai calci di rigore. Anche l’altra semifinale si è decisa dal dischetto, la sfida tra Pescara e Foggia ha regalato tantissime emozioni.

Si sono affrontati due allenatori di grande esperienza: Zeman contro Delio Rossi. Il Foggia continua a confermarsi la squadra delle rimonte ed è stata protagonista anche nella sfida dell’Adriatico. I tifosi di casa sono stati gelati, al contrario i supporter ospiti si sono scatenati.

La reazione di ‘Pio e Amedeo’

In particolar modo non è passata inosservata la reazione di ‘Pio e Amedeo’, il duo comico della televisione. Grandi tifosi del Foggia, la gioia dopo l’ultimo rigore è stata senza freni: dal ‘lancio della sedia’ ad urla: “siamo in finale”.