Galliani in politica, il Monza verso la cessione dopo la morte di Berlusconi

CalcioWeb

La morte di Silvio Berlusconi potrebbe cambiare gli scenari anche in casa Monza, reduce dal rendimento di altissimo livello in Serie A. Secondo le ultime notizie la famiglia Berlusconi avrebbe deciso di vendere il Monza e uscire definitivamente dal mondo del calcio. La decisione sarebbe stata già riferita ad Adriano Galliani, pronto a mettersi in gioco in politica.

“Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore. Al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né del futuro della società di calcio del Monza”, le parole di Adriano Galliani.

La situazione in casa Monza è ancora incerta, il club è in vendita. Al momento si sono registrati solo sondaggi e la situazione per la cessione è ancora nella fase iniziale. La prossima stagione sarà sicuramente ‘intermedia’ in attesa di un passaggio di proprietà.