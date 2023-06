Juventus, Allegri conferma le anticipazioni sul futuro

CalcioWeb

La Juventus si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata del campionato di Serie A, in trasferta contro l’Udinese. “Dobbiamo chiudere bene: veniamo da due sconfitte di fila in campionato, possiamo centrare l’Europa League ma non dipende solo da noi. Loro non hanno più nulla da chiedere ma le partite contro la Juve sono sempre le più importanti e sarà una bella gara: i giocatori non sono robot e hanno dato il massimo tra Empoli e Milan, dispiace perché avremmo potuto giocarci qualche speranzella per chiudere tra le prime quattro”.

“Vlahovic non si allena da una settimana e non ci sarà così come Bremer. Di mercato non parlo, ci pensa la società e io posso dare solo consigli. Dusan ha segnato comunque dieci gol nonostante la pubalgia e le difficoltà: ha tutte le potenzialità per fare un’ottima carriera”.

Sul futuro: “questa stagione mi lascia rabbia e voglia di ripartire: quando non vinci sei arrabbiato, dobbiamo tenercela dentro e metterla in campo l’anno prossimo. Abbiamo messo delle buone basi, abbiamo inserito diversi giovani che saranno un patrimonio del club e del calcio italiano e la Juve potrà fare un’ottima annata nella prossima stagione”. Confermate le ultime anticipazioni, il tecnico non ha intenzione di rescindere il contratto con la Juventus. L’unica strada per i bianconeri è l’esonero o continuare con il livornese anche nella prossima stagione.