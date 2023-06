Juventus beffata, Donnarumma torna in Serie A in prestito

CalcioWeb

E’ andata in scena una giornata importantissima sul fronte calciomercato. Si avvicina l’ultimo weekend in Serie A e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti in zona Europa e salvezza. Le dirigenze continuano a muoversi sul fronte trattative e soprattutto le big iniziano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Un calciatore con la valigia in mano è Gigio Donnarumma, in uscita dal Psg.

La stagione del portiere non è stata considerata dal club francese all’altezza, in particolar modo l’ex Milan rischia di pagare qualche errore di troppo nell’arco della stagione. I big sono stati considerati i principali responsabili della stagione deludente del Psg: da Verratti a Messi, da Donnarumma a Neymar.

Donarumma è un portiere italiano classe 1999, ancora giovane ma con già alle spalle tantissime partite da titolare, nelle squadre di club e in Nazionale. Cresciuto nelle giovanili del Milan, la prima esperienza è stata proprio con i ‘grandi’ dei rossoneri. Attualmente gioca al Psg. Si è laureato, da protagonista, campione d’Europa con la maglia della Nazionale italiana.

La nuova squadra di Donnarumma

Gigio Donnarumma è legato dal contratto con il Psg fino al 2026, ma l’addio già dalla prossima stagione è quasi certo. Nelle ultime ore sono circolate tante voci sul passaggio alla Juventus, alla ricerca di un nuovo estremo difensore. I bianconeri hanno appena rinnovato il contratto a Szczesny e l’arrivo dell’ex Milan è stato bloccato. Si è così registrato l’inserimento del Napoli, alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Il club azzurro è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio con Spalletti e il presidente De Laurentiis continua a valutare tanti nomi. Sul fronte calciatori è andato in scena un incontro con il Psg per il portiere Donnarumma e la trattativa è stata avviata in prestito con eventuale diritto di riscatto. Da valutare il futuro di Meret.