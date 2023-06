La Juventus conferma Allegri, i 15 calciatori con la valigia in mano

CalcioWeb

La Juventus continua a preparare la prossima stagione. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri in campionato e in Europa non è stato di certo positivo e sono in corso valutazioni sul futuro. Nel mirino è finito anche e soprattutto l’allenatore bianconero, i tifosi non sono contenti del rendimento della squadra e le critiche nelle ultime settimane non sono passate inosservate.

In campionato è stato staccato il pass per la prossima Conference League, in attesa della decisione della Uefa sulla possibile esclusione. In Champions League la fase a gironi è stata disastrosa, in Europa League il percorso si è fermato in semifinale. La dirigenza avrebbe deciso di confermare Allegri, il tecnico è forte di altri due anni di contratto a cifre altissime.

Juventus, i calciatori in uscita

La conferma di Allegri rischia di condizionare inevitabilmente anche il calciomercato. La dirigenza inizia a muoversi in entrata in tutti i reparti e in uscita è prevista una vera e propria rivoluzione: sono addirittura 15 i calciatori in uscita.

I calciatori in prestito in altre squadre e pronti al ritorno in bianconero, non rientrano nei piani di Allegri. Si tratta di Kulusevski, Arthur, Zakaria, McKennie, Rovella e Pellegrini. Con la valigia in mano anche altri calciatori, in rottura con Allegri. Il riferimento è a Bonucci, Alex Sandro, Paredes, Chiesa, Di Maria, Vlahovic, Kean, Milik. Probabile la partenza anche di Iling.