La Juventus ‘patteggia’ anche con la Uefa, dalla Spagna: “addio alla Superlega’

La Juventus patteggia ancora e dopo quello per la manovra stipendi arriva anche quello con la UEFA. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, il club bianconero avrebbe deciso di rinunciare alla Superlega, il progetto avviato 2 anni fa e da sempre osteggiato dalla Uefa.

Secondo As “il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha inviato una lettera al Real Madrid per chiedere un incontro con il club blanco e con il Barcellona per discutere il tema relativo al disimpegno della società torinese. Nella lettera, il direttore generale della Juve evidenzia che la Uefa minaccia di espellere la società torinese per 5 anni dalle competizioni europee a causa delle vicende in cui è stata coinvolta nelle ultime stagioni”, prosegue As.

Il progetto, al momento, è sostenuto solo da tre squadre: Juventus, Real Madrid e Barcellona. La situazione in casa bianconera è molto cambiata dopo l’addio di Andrea Agnelli e le dimisssioni dell’intero cda. I club inglesi inizialmente coinvolti si sono immediatamente defilati, così come Inter, Milan e Atletico Madrid. La Juventus avrebbe deciso per un passo indietro con l’obiettivo di evitare altre spiacevoli conseguenze dal punto di vista sportivo anche in Europa.