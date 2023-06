Ferrero rientra nel calcio! E’ pronto a rilevare un’altra squadra italiana

CalcioWeb

Un clamoroso colpo di scena nel calcio italiano, in vista dell’inizio della prossima stagione. In Serie A si è registrata la retrocessione della Sampdoria, al termine di una stagione difficilissima dentro e fuori dal campo. L’ex presidente Massimo Ferrero è stato considerato il principale responsabile del disastro dell’ultima stagione e la contestazione è stata furiosa. Poi la decisione di ‘passare la mano’.

Massimo Ferrero, classe 1951, è un produttore cinematografico e imprenditore italiano, ex presidente della Sampdoria. Nel 2014 diventa proprietario del club blucerchiato, accollandosi circa 15 milioni di euro di debiti. I primi risultati sportivi sono positivi e la sua popolarità aumenta sempre di più. Dopo una condanna per il crac Livingston, la FIGC lo fa decadere dalla presidenza del club, di cui comunque resta proprietario.

La condizione della Sampdoria inizia a peggiorare. Nel 2021, a seguito del suo arresto, si dimette dal ruolo di presidente. Il 30 maggio 2023 viene annunciato il passaggio del club blucerchiato nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Si chiude definitivamente l’era Ferrero.

Massimo Ferrero pronto a tornare nel calcio

Massimo Ferrero continua a confermare il desiderio di rientrare nel mondo del calcio ed è in trattativa con un’altra squadra italiana: il Perugia. La squadra è reduce da una stagione da dimenticare nel campionato di Serie B, conclusa con la retrocessione in Serie C. Il torneo cadetto si è concluso con il terzultimo posto ed è sfumata anche la possibilità di disputare i playout.

Il presidente Santopadre avrebbe deciso di mettere in vendita la società. Secondo le ultime notizie tra l’attuale numero uno del club e l’ex presidente della Sampdoria ci sarebbe già stato un contatto importante per definire i dettagli dell’eventuale passaggio di proprietà. Sono in corso valutazioni e l’accelerata decisiva potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Ferrero è destinato a rientrare nel calcio, l’ipotesi Perugia è sempre più viva.