Milan, vicino l’addio di Maldini e Massara: rivoluzione Cardinale, i sostituti 

CalcioWeb

Un fulmine a ciel sereno, o se preferito un vero e proprio terremoto. Termina la stagione e la dirigenza del Milan viene letteralmente stravolta. Secondo quanto comunicato da Sky Sport in serata, Paolo Maldini e Ricky Massara sono a un passo dall’addio al Milan.

La ricostruzione

Nella mattinata un summit all’hotel Palazzo Parigi nel quale sarebbe stata data la comunicazione ufficiale al duo da parte di Gerry Cardinale in persona. Una decisione che ha addirittura costretto a cancellare gli appuntamenti odierni relativi al mercato. Argomenti di discussione odierni? Budget, responsabilità e prospettive future del Milan. Evidente una diversità di vedute fra Maldini e Cardinale.

I sostituti

Secondo le prime indiscrezioni, Maldini e Massara non dovrebbero essere sostituiti. O quantomeno, non con profili esterni alla società. In quest’ottica, il nome di Igli Tare, in uscita dalla Lazio, seppur apprezzato, è temporaneamente in stand by. Avrà maggiore potere l’attuale amministratore delegato Furlani, mentre ad occuparsi di mercato dovrebbe essere il talentuoso capo dello scouting rossonero, Geoffrey Moncada, promosso a tutti gli effetti al ruolo di direttore sportivo.