Milan, è finita anche con Massara: il comunicato ufficiale

Un altro ribaltone in casa Milan. Dopo l’addio con Paolo Maldini, il club rossonero ha confermato il divorzio anche con Frederic Massara. “AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni”.

I motivi del divorzio non sono stati comunicati ufficialmente, ma continuano a circolare voci sulle divergenze dal punto di vista tecnico: dalla scelta dell’allenatore al budget sul mercato. Cardinale ha deciso di affidare tutto nelle mani di Furlani e Moncada.