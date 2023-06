Mondiali U20, i talenti dell’Italia: caratteristiche e squadre di appartenenza

CalcioWeb

Si avvicina una partita importantissima per l’Italia U20, chiamata dalla sfida dei quarti di finale del Mondiale in Argentina. Il rendimento della squadra di Carmine Nunziata è stato da stropicciarsi gli occhi, già dalla fase a gironi e poi nel match degli ottavi di finale contro l’Inghilterra. L’Italia è rimasta l’unica squadra europea in corsa ed è ancora in grado di togliersi tante soddisfazioni. Il gruppo è in campo per preparare la sfida contro la Colombia, in campo sabato 3 giugno alle ore 23. Tanti calciatori si sono messi in mostra e si candidano ad un futuro di successo.

Tutti i talenti dell’Italia U20: caratteristiche e squadre di appartenenza

PORTIERI:

Sebastiano Desplanches: E’ un portiere classe 2003, considerato uno dei portieri del futuro. Cresciuto nelle giovanili del Milan, nel corso della giovane carriera ha indossato anche la maglia del Vicenza. Attualmente gioca al Trento.

Jacopo Sassi: portiere 2003, gioca con la maglia del Giugliano Calcio 1928.

Gioele Zacchi: portiere del Sassuolo, classe 2003.

DIFENSORI:

Mattia Zanotti: è un terzino classe 2003, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. La carriera è iniziata dalle Giovanili del Brescia, poi il passaggio all’Inter.

Alessandro Fontanarosa: è un difensore centrale classe 2003, di piede sinistro e in grado di giocare anche nel ruolo di terzino. Dopo la trafila con Empoli e Sampdoria, è diventato un calciatore dell’Inter.

Gabriele Guarino: è un difensore centrale classe 2004, di piede destro. E’ un calciatore dell’Empoli, un’altra squadra in grado di valorizzare i giovani talenti.

Riccardo Turicchia: terzino sinistro classe 2003 della Juventus Next Gen. Dopo le esperienze nelle Giovanili di Imolese e Cesena, il passaggio alla Juventus per il definitivo salto di qualità.

Filippo Fiumanò: è un difensore centrale dell’Aquila Montevarchi 1902, classe 2003.

Daniele Ghilardi: difensore centrale di piede destro, gioca al Mantova.

CENTROCAMPISTI:

Giacomo Faticanti: è considerato uno dei talenti più importanti della Roma. E’ un centrocampista centrale, in grado di disimpegnarsi nel ruolo di vertice basso, a protezione della difesa.

Cesare Casadei: è il capocannoniere del Mondiale U20. E’ un centrocampista centrale di proprietà del Chelsea, con un passato all’Inter. E’ stato protagonista di una grande stagione in prestito al Reading.

Matteo Prati: è un centrocampista classe 2003 di piede destro con capacità di giocare in posizione leggermente avanzata. Gioca con la maglia della Spal.

Tommaso Baldanzi: è un punto di riferimento dell’Empoli ed è pronto per il definitivo salto di qualità in una big. E’ un centrocampista offensivo con grandissime qualità di inserimento.

Duccio Degli Innocenti: è un altro gioiello dell’Empoli. Classe 2003 di piede destro, si disimpegna da centrocampista centrale.

Luca Lipani: classe 2005, considerato di grande prospettiva. E’ un centrocampista centrale di piede destro, del Genoa.

Samuel Giovane: centrocampista centrale di piede sinistro, classe 2003. Indossa la maglia dell’Ascoli.

Niccolo Pisilli: un altro pupillo della Roma. E’ un centrocampista centrale di piede destro, classe 2004.

ATTACCANTI

Simone Pafundi: è il calciatore di maggiore talento, già nel mirino della Nazionale maggiore. Gioca con la maglia dell’Udinese ed è un calciatore offensivo, in grado di giocare da trequarista, esterno e seconda punta.

Giuseppe Ambrosino: attaccante del Napoli, si è messo in mostra con la Primavera del club azzurro. E’ una prima punta di piede destro del 2003.

Francesco Pio Esposito: attaccante 2005 dell’Inter di piede destro.

Daniele Montevago: è un talento della Sampdoria. Gioca nel ruolo di prima punta, classe 2003 di piede destro.