Napoli, è Kvaratskhelia mania: spunta la Coca-Cola limited edition

Ha fatto dimenticare Insigne in fretta, è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli ed è stato nominato MPV della Serie A. E adesso Khvicha Kvaratskhelia avrà anche la sua Coca-Cola personale.

Il Napoli ha promosso l’iniziativa rinsaldando i buoni rapporti con il brand della famosissima bevanda, Global Partner dallo scorso anno. L’accordo riguarderà la realizzazione di bottiglie in limited edition con l’immagine del numero 77 azzurro.

Le bottiglie, da 500 mln, saranno disponibili a partire dalle prossime settimane solo in Georgia e faranno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei UEFA Under 21 che si disputeranno in Georgia e in Romania. Kvaratskhelia parteciperà con la propria nazionale.