Fiorentina e West Ham sono pronte a scendere in campo alla Eden Arena di Praga per la finale di Conference League. Si affrontatano due squadre grandi protagoniste della competizione e con un rendimento molto diverso nei rispettivi campionati: ottimo quello della squadra di Italiano, deludente per Moyes.

La sfida tra Fiorentina e West Ham si giocherà mercoledì 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21,00. La finale di Conference League verrà proposta in diretta televisiva da DAZN, da Sky e in chiaro da TV8.

Quanto guadagna chi vince la Conference League? Il montepremi

La vincitrice della Conference League incassa un bonus di 2 milioni di euro che va a sommarsi ai 3 milioni ricevuti per la partecipazione alla finale.

In totale il percorso in Conference dovrebbe garantire circa 20 milioni di euro, cifra incassata lo scorso anno dalla Roma.