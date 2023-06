Roma, sgarbo Mourinho: il sostituto di Abraham arriva dalla Serie A

CalcioWeb

La stagione della Roma si è conclusa con la soddisfazione della qualificazione alla prossima Europa League, la stagione 2022-2023 si è chiusa con il botto. L’ultima giornata del massimo torneo italiano ha regalato la vittoria all’ultimo respiro contro lo Spezia, una squadra alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Dopo l’iniziale svantaggio, la squadra di Mourinho è riuscita a ribaltare tutto con Zalewski e Paulo Dybala su calcio di rigore.

La nota stonata riguarda il grave infortunio di Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e rischia uno stop lunghissimo. La prossima stagione è in parte compromessa. Lo stop diAbraham rischia di rovinare i piani dei giallorossi, alla ricerca di calciatori per accontentare Mourinho in ogni richiesta. E’ destinato a continuare il rapporto con lo Special One, in contatto per costruire la squadra della prossima stagione. Sono i dirittura di arrivo gli innesti di Aouar, Ndicka e Tielemans.

Roma, il sostituto di Abraham

E’ prevista una vera e propria rivoluzione in attacco, solo Dybala è sicuro di rimanere. El Shaarawy e Belotti sono in scadenza di contratto e non sembrano più rientrare nei piani della Roma. Solbakken potrebbe completare il raparto, poi gli arrivi di due o tre attaccanti. Continuano le trattative con l’Atalanta per l’arrivo in giallorosso di Muriel, novità anche sul sostituto di Abraham. La Roma ha deciso di rompere gli indugi per Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter destinato al ritorno al Chelsea.

Il riscatto dei nerazzurri è sempre più lontano e la permanenza del belga ai Blues è incerta. La Roma è una pista caldissima ed il belga è il preferito di Mourinho soprattutto per la caratteristiche tecniche e per la possibilità di ‘sposarsi’ con Dybala. Un altro nome sponsorizzato da Mourinho è quello di Nzola, il calciatore dello Spezia potrebbe arrivare in ogni caso in giallorosso per 10 milioni euro.