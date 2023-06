Serie A 2023-2024: date, squadre, turno infrasettimanale e calendario

CalcioWeb

Si è concluso il campionato di Serie A 2022-2023 e le dirigenze iniziano a programmare il futuro. Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito, in Champions League Lazio, Inter e Milan. Vittoria all’ultimo respiro e qualificazione in Europa League per la Roma, così come l’Atalanta. Solo Conference League per la Juventus.

In zona retrocessione in Serie B Cremonese e Sampdoria, attesa per lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia per decidere l’ultima retrocessa. Il 20 agosto 2023 partirà la nuova stagione di Serie A con possiblli anticipi il 18 e il 19, che verranno definiti dopo il sorteggio. La cerimonia del calendario è prevista a fine giugno. La Serie A 2023/2024 si chiuderà il 26 maggio, a giugno si giocherà infatti l’Europeo in Germania.

Previsto un solo turno infresettimanale: “la prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale: questo viene fatto per proteggere i calciatori e consentire un maggior recupero delle squadre. Sarà un calendario finalmente più equilibrato nella misura in cui non siamo costretti a comprimere gli impegni, non facendo più la pausa invernale. Di questo beneficerà la salute dei calciatori e lo spettacolo televisivo”, le parole del presidente della Lega Serie A, De Siervo.

LE SQUADRE DELLA SERIE A 23/24

Atalanta

Bologna

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sassuolo

Torino

Udinese

Spezia o Verona

Cagliari o Bari