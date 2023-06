Spareggio Spezia-Verona, cambia lo stadio: ecco dove si giocherà

CalcioWeb

I tifosi dello Spezia ci mettono il doppio di quelli del Verona ad Arrivare e poi c’è anche la possibilità che le due tifoserie vengano a contatto mentre si recano allo stadio. Problemi logistici e di ordine pubblico sollevati sulla scelta della Dacia Arena di Udine come stadio ospitante lo spareggio per restare in Serie A fra Spezia e Verona, gara calendarizzata per domenica 10 giugno alle ore 20:45.

La lega Serie A ha deciso di fare un passo indietro. Cambia la sede della gara. Lo spareggio Spezia-Verona si giocherà a Reggio Emilia, invariate data e ora.