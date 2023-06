Tudor annuncia l’addio al Marsiglia: adesso l’intreccio in Serie A

CalcioWeb

Adesso è anche ufficiale: Igor Tudor è libero sul mercato delle panchine e il ritorno nel campionato di Serie A è sempre più concreto. L’ex allenatore dell’Hellas Verona è stato protagonista di una stagione di altissimo livello sulla panchina del Marsiglia e si è completamente rilanciato. Il divorzio dal campionato francese è certo.

“È stato un onore per me lavorare in questa stagione con il club, far parte di questa famiglia, incontrare i suoi tifosi e questa città con un’energia così speciale. Ho preso la decisione di lasciare la panchina per motivi privati e professionali. Non ho firmato con un altro club e non sono arrabbiato con nessuno”, l’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa.

Il futuro di Tudor

Classe 1978, la carriera da calciatore ha regalato soddisfazioni. Era un difensore e le esperienze in carriera sono state con Hajduk Spalato, Trogir, Juventus e Siena. Nel 2009 ha intrapreso la carriera da allenatore, proprio come assistente dell’Hajduk Spalato. Poi tante avventure in giro per il mondo: PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, vice alla Juventus, Verona e adesso Marsiglia.

E’ destinato al ritorno in Serie A. E’ il favorito numero uno per la panchina della Juventus, in caso di addio con Massimiliano Allegri. Il livornese è legato da altri due anni di contratto con i bianconeri ma l’ultima stagione è stata disastrosa. Le parti sono in contatto per la rescissione con buonuscita, la situazione è in continua evoluzione e la conferma non è completamente da escludere. Il croato è un candidato anche per la panchina dell’Atalanta.