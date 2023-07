Calciomercato Inter, weekend da sogno: in arrivo anche il centrocampista

CalcioWeb

Weekend di un certo spessore per l’Inter sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro è pronto a chiudere altre trattative importanti dopo le cessioni di Brozovic e Onana, più gli addii pesanti di Skriniar e Dzeko. In entrata sono arrivati il difensore Bisseck, il centrocampista Frattesi, l’esterno Cuadrado e l’attaccante Thuram.

Un reparto che ha bisogno di importanti innesti è l’attacco. Non solo Dzeko, il club nerazzurro non è riuscito a confermare nemmeno Romelu Lukaku e la rottura con il calciatore belga è ormai definitiva. La dirigenza ha deciso di scattare per l’attacco e si è registrato un netto passo in avanti per l’arrivo di Balogun dell’Arsenal per una valutazione di 40 milioni di euro.

Scatto anche per il centrocampo

L’Inter si prepara a regalare al tecnico Simone Inzaghi anche un altro centrocampista. Nelle ultime ore si è registrato uno scatto (forse decisivo) per Lazar Samardzic dell’Udinese. L’ultimo incontro è stato molto positivo e l’accordo è vicino in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 23 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino del centrocampista Fabbian, reduce dall’ottima stagione in Serie B alla Reggina.

Lazar Samardzic è un calciatore tedesco naturalizzato serbo, centrocampista dell’Udinese e della nazionale serba. E’ un centrocampista centrale moderno con doti offensive. E’ destinato a ricoprire il ruolo di centrale di centrocampo nell’Inter con possibilità di garantire il modulo con il trequartista. Dotato di una buona visione di gioco, il suo punto di forza è l’assist e la palla in verticale. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Hertha Berlino e Lipsia. Adesso è pronto per il definitivo salto di qualità.