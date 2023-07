Calciomercato, la risposta di Mbappé all’offerta shock dell’Al Hilal

CalcioWeb

Entra sempre più nel vivo la sessione di calciomercato e la giornata è stata sconvolta dall’offerta shock dell’Al Hilal a Mbappé. Il francese non è stato convocato dal Psg per la tournée in Giappone ed è finito sul mercato. Il motivo della rottura? Il mancato rinnovo con il club francese, in scadenza di contratto nel 2024.

Secondo le ultime notizie l’Al Hilal avrebbe messo sul piatto cifre shock: 300 milioni al Psg e 700 al calciatore. L’accordo tra i club è stato raggiunto, discorso diverso con il calciatore. “Se deve stare in panchina tutto l’anno al Psg, lo farà. Anche perché se i risultati, soprattutto in Champions League, arriveranno andrà bene ma se così non sarà, come farà l’allenatore a lasciare fuori un giocatore del genere?” fanno sapere fonti vicine al calciatore.

Il calciatore ha bloccato il passaggio all’Al Hilal e aspetta un segnale dal Real Madrid. Il francese ha già raggiunto l’accordo con i Blancos per il 2024 e aspetta il prossimo passo del club spagnolo per anticipare il trasferimento di una stagione.