Paolo Maldini si rimette subito in gioco: due offerte sul tavolo

L’addio al Milan è stato doloroso, anzi dolorosissimo. Il riferimento è ovviamente a Paolo Maldini, ex bandiera del club rossonero e costretto a cambiare aria dopo la decisione della dirigenza. Il Milan ha deciso di iniziare un nuovo progetto e il divorzio è stato per i tifosi come un fulmine a ciel sereno.

Paolo Maldini è un profilo di altissimo livello dal punto di vista umano e professionale ed è in trattativa per iniziare una nuova esperienza nel calcio e rimettersi in gioco dopo la delusione al Milan. Negli ultimi giorni sono arrivate due offerte interessanti, una dal Psg e una dalla Nazionale italiana.

L’ex difensore è attualmente in vacanza e non ha ancora preso una decisione. Il club francese è alla ricerca di un profilo importante da inserire in dirigenza e l’ex rossonero non ha bisogno di presentazioni. Anche la Nazionale italiana è alla ricerca di una nuova figura e la chiamata a Maldini è stata automatica. Adesso è tutto nella mani dell’ex calciatore.