Plusvalenze Sampdoria, Ferrero apprende di essere indagato in diretta radio

Inchiesta sulle plusvalenze della Sampdoria, indagato l’ex presidente Massimo Ferrero. La Procura di Genova ha iscritto tra gli indagati l’ex presidente blucerchiato e gli ex vertici della società blucerchiata nell’ambito dell’inchiesta che la guardia di finanza sta portando avanti.

Accuse pesanti che l’ex presidente e proprietario della Sampdoria Massimo Ferrero ha appreso in diretta durante la trasmissione “Ferrero, non solo sport” Su Radio Cusano Campus e, a Tag24.it, ha dichiarato di “non sapere nulla” riguardo a queste accuse, anche perché “a me nessuno ha notificato niente”, tanto che come “spesso succede vengo a sapere di cose del genere dai giornali”.

“Sono qui e quando mi chiameranno e se mi chiameranno andrò e risponderò a ogni domanda, tanto ci sono abituato, quando c’è qualcosa che non va, è sempre colpa di Ferrero, ma io non ho fatto nulla, insieme a me c’erano altre persone e ogni operazioni di mercato alla Sampdoria era fatta alla luce del sole e con chiarezza. Credo fermamente nella giustizia e nel corso che farà, quando mi chiameranno risponderò a tutto, ma non ho paura di nulla”.