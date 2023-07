Reggina esclusa dalla Serie B, i tifosi manifestano in Piazza | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

I tifosi della Reggina si sono mobilitati dopo l’esclusione della squadra in Serie B. E’ andata in scena in Piazza Duomo una manifestazione per dimostrare il proprio sostegno alla Reggina e il proprio dissenso verso Felice Saladini, colpevole di aver messo a serio rischio il futuro del calcio a Reggio Calabria.

La Covisoc ha emesso la sua sentenza: estromissione dalla Serie B. Il Consiglio Federale della FIGC ha bocciato il ricorso degli amaranto. Tra il 20 e il 21 luglio toccherà al Consiglio di Garanzia del Coni esprimersi sul nuovo ricorso, poi eventualmente sarà la volta del TAR (2 agosto).

Presenti anche diverse personalità della politica. Acclamato l’On. Francesco Cannizzaro, riconosciuto dai tifosi e dal pubblico presente il suo lavoro, dietro le quinte nella Capitale, per salvare il futuro amaranto. Mettendo da parte ogni colore politico, in nome della casacca amaranto che accomuna tutti, Cannizzaro ha chiamato sul palco anche i sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace, il delegato allo Sport Giovanni Latella.

Video Il sindaco Versace: "Reggio e la Calabria non possono permettersi di perdere la Reggina"

