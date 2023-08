Un colpo da Serie… Azmoun: l’iraniano sbarca in Italia per rilanciarsi

CalcioWeb

Il calciomercato è entrato nella fase finale e le dirigenze di Serie A sono attivissime per completare le squadre. La 1ª giornata del massimo torneo italiano ha fornito importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica: prove di forza da Napoli, Inter, Juventus e Milan, passi falsi a sorpresa di Roma e Lazio.

Le ultime ore sul fronte calciomercato hanno regalato sorprese, in particolar modo è pronto a sbarcare in Italia l’iraniano Sardar Azmoun. Si tratta di un calciatore di altissimo livello, in grado di rilanciarsi dopo l’ultima esperienza altalenante in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen.

Chi è Sardar Azmoun e la prossima destinazione in Serie A

Sardar Azmoun è un calciatore iraniano classe 1995, attualmente al Bayer Leverkusen e legato dal contratto fino al 2027. E’ una classica prima punta molto abile nel pressing e in grado di ‘dialogare’ molto bene con i compagni di reparto. Si tratta di un attaccante dotato tecnicamente ed in possesso di una buona visione di gioco. Nel corso della carriera si è dimostrato anche un ottimo realizzatore.

La prima esperienza è stata con la maglia del Rubin, poi il passaggio al Rostov. Nel 2017 il ritorno al Rubin, poi la definitiva consacrazione allo Zenit. La media realizzativa è altissima e si conferma un punto di riferimento in tutte le competizioni. Nel 2022 passa a parametro zero al Bayer Leverkusen, firmando un contratto quinquennale. L’esperienza è però dai due volti e l’addio già in questa sessione di calciomercato è molto probabile. La valutazione è relativamente bassa, circa 10 milioni di euro. Sardar Azmoun è in contatto per diventare il nuovo attaccante dell’Atalanta.

La trattativa con il Milan si è raffreddata e l’inserimento dei nerazzurri rischia di fare la differenza. L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio di El Bilal Toure e l’iraniano è stato scelto come sostituto per garantire anche la cessione di Zapata alla Roma. Probabile anche l’addio di Muriel e l’arrivo di un altro attaccante.