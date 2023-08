Bonucci separato in casa, scende in campo l’AIC: “la Juve deve reintegrarlo subito”

CalcioWeb

“La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi”. Così l’Associazione Italiana Calciatori interviene a gamba tesa sulla vicenda Bonucci-Juventus.

Il Presidente Umberto Calcagno – in un’intervista all’Ansa – non le manda a dire al club bianconero, che ha escluso il difensore dall’organico e dal tour negli USA. A Bonucci “questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell’iceberg di numerose situazioni. Poi c’è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce”, aggiunge Calcagno.