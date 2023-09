Calciomercato Inter, casting a centrocampo: spunta un nome a sorpresa

CalcioWeb

L’Inter è in contatto per regalare l’ultimo tassello a Simone Inzaghi sul fronte calciomercato. La campagna acquisti del club nerazzurro è stata molto importante e la dirigenza è scatenata anche nelle ultime ore con l’intenzione di chiudere un’altra trattativa per il centrocampo.

Le trattative per Maxime Lopez e Ndombele rischiano di sfumare definitivamente e la nuova soluzione è affascinante. Si tratta di Davy Klaassen, classe 1996 dell’Ajax. L’operazione è stata avviata in prestito con diritto di riscatto: è proprio questo l’ostacolo per la volontà degli olandesi di monetizzare da subito.

Davy Klaassen è un calciatore olandese dell’Ajax e della nazionale olandese. Si tratta di un centrocampista centrale in grado di giocare nel ruolo di centrale o trequartista. E’ dotato di una buona visione di gioco e dispone di ottima qualità. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Everton, Werder Brema e della nazionale olandese.