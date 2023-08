Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo: retroscena Mancini

CalcioWeb

Il Milan non si ferma più. In attesa dell’esordio in Serie A contro il Bologna, previsto nel posticipo del lunedì sera, i rossoneri sono pronti a mettere nero su bianco il 9° colpo del proprio mercato estivo. Il reparto scelto, questa volta, è quello che fin qui non era stato ancora puntellato, ovvero la difesa. Nessun arrivo nella retroguardia, solo una partenza, quella di Gabbia, in attesa di definire l’uscita di Ballo Tourè.

Il Milan ha messo gli occhi su Marco Pellegrino, difensore centrale, italo-argentino del Platense, classe 2002, con un passato nel tennis e Sergio Ramos come punto di riferimento.

Milan, accordo con Marco Pellegrino

Il Platense aveva chiesto 8 milioni di euro, il Milan è riuscito a limare le richieste del club scendendo fino a circa 3 milioni più una possibile percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Si tratta di un giovane rinforzo per i rossoneri, da far crescere senza fretta, alle spalle di Tomori, Thiaw, Kalulu e dell’esperto Kjaer che farà da ‘chioccia’ ai più giovani.

Un retroscena particolare lega Pellegrino all’Italia. Prima del Milan, infatti, sembrava esserci la Nazionale nel suo destino: il giovane difensore era uno dei nuovi volti che Roberto Mancini, ormai ex CT azzurro, valutava di convocare nei prossimi impegni dell’Italia.