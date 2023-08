Fiorentina, maxi offerta per Cabral: è fatta per il sostituto

CalcioWeb

La Fiorentina ha scoperto quest’oggi che la prima avversaria del suo cammino in Conference League sarà o il Rapid Vienna o il Debrece. E sa anche che dovrà affrontarle senza Arthur Cabral. Sull’attaccante brasiliano è piombato il Benfica con un’offerta importante: 20 milioni più 5 di bonus, l’accordo sembra essere stato raggiunto da tutti e 3 gli attori in causa. I lusitani hanno scelto l’ex Basilea per sostituire Goncalo Ramos trasferitosi al PSG.

La Fiorentina chiude per Nzola

La Fiorentina si è già tutelata con il sostituto del Brasiliano. In serata la formazione toscana ha dato l’accelerata finale alla trattativa per M’Bala Nzola dello Spezia. Il 26enne angolano è un pupillo di Italiano che lo ha già allenato per due volte in passato e lo ha voluto fortemente a Firenze. Nzola arriverà con un esborso economico di circa 10 milioni. In via di definizione anche l’acquisto di Beltran dal River Plate che prenderà il posto di Jovic.