Grande Juventus a Udine con Chiesa-Vlahovic! Esordio flop della Lazio contro il Lecce

Importante prova di forza della Juventus nella 1ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri risponde alle vittoria di Inter e Napoli e si candida ad un ruolo da grande protagonista anche per la lotta scudetto.

Un po’ in difficoltà l’Udinese, con poche certezze in squadra e chiamata a raggiungere la salvezza. La Juventus si schiera con la coppia formata da Vlahovic e Chiesa, a centrocampo Miretti. Inizio micidiale della Juventus che passa in vantaggio con una magia di Chiesa, poi l’esultanza polemica dell’attaccante della Nazionale. Calcio di rigore per la Juventus: dal dischetto si presenta Vlahovic e non sbaglia. Nei secondi finale del primo tempo tris di Rabiot. Nella ripresa la Juventus controlla per il definitivo 0-3.

Esordio flop della Lazio sul campo del Lecce. Biancocelesti in vantaggio con il solito Ciro Immobile, in grado di sbloccare dopo 26 minuti. In campo dal primo minuto Kamada, nel secondo tempo in campo anche Isaksen. Nel finale rimonta clamorosa del Lecce, in grado di ribaltare tutto con Pontus Almqvist e Di Francesco. Finisce 2-1.