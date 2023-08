Infortunio Kvaratskhelia, il Napoli trema: condizioni e tempi di recupero

CalcioWeb

A poco più di due settimane dall’inizio del prossimo campionato di Serie A, il Napoli è in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, apparso subito in gran forma nel precampionato, è uscito malconcio dall’amichevole giocata dagli azzurri contro il Girone e vinta ai calci di rigore.

Kvara ha abbandonato il campo claudicante e con una vistosa fasciatura. L’esito degli esami ha riportato un trauma contusivo al ginocchio.

Infortunio Kvaratskhelia: i tempi di recupero

L’infortunio non sembra grave, seppur la sua reale entità verrà valutata nelle prossime ore. Generalmente, un trauma contusivo al ginocchio, se non dovessero comparire ulteriori sintomi rispetto ai classici gonfiori ed ematomi, guarisce in maniera naturale nell’arco di 2 o 4 settimane. Il Napoli potrebbe dunque rischiare di perdere Kvaratskhelia per le primissime gare della stagione.

Infortunio Kvaratskhelia: il comunicato del Napoli

“La squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in piscina, mentre un secondo gruppo, dopo una prima fase di attivazione a secco, ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. A chiusura di sessione partita a campo ridotto e lavoro di forza tra palestra e campo. Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo“.